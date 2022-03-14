Путин и Беннет обсудили тему Украины, условились о продолжении диалога

По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
В нем отмечается, что "Беннет информировал президента России о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда государств". "В свою очередь, Владимир Путин поделился оценками переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, проходящего в эти дни в формате видеоконференцсвязи", - сообщает пресс-служба Кремля.
"Условлено о продолжении диалога", - говорится в сообщении.
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