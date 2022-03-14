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Дальнее зарубежье 14.03.2022 21:28

Путин и Беннет обсудили тему Украины, условились о продолжении диалога

По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

В нем отмечается, что "Беннет информировал президента России о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда государств". "В свою очередь, Владимир Путин поделился оценками переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, проходящего в эти дни в формате видеоконференцсвязи", - сообщает пресс-служба Кремля.

"Условлено о продолжении диалога", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, КОНТАКТЫ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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