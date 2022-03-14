Верховный суд Британии отклонил попытку Ассанжа оспорить его выдачу США - Wikileaks

Верховный суд Великобритании отказался удовлетворить апелляцию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на решение Высокого суда Лондона об экстрадиции Ассанжа в США, говорится на странице Wikileaks в твиттере.
"Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении апелляции по делу об экстрадиции Ассанжа", - отмечается в сообщении Wikileaks.
В организации отметили, что теперь это дело передано главе британского МВД Прити Пател, которая может дать разрешение на экстрадицию Ассанжа.
В конце января стало известно, что Ассанжу разрешили ходатайствовать в Верховном суде Великобритании по поводу апелляции на решение Высокого суда Лондона об его экстрадиции в США.
Высокий суд Лондона в середине декабря прошлого года поддержал апелляцию, поданную властями США, и отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы.
США добиваются экстрадиции 50-летнего Ассанжа, поскольку американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.
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