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Дальнее зарубежье 14.03.2022 22:40

Желдороги Финляндии прекращают прием грузов лизинговых компаний и грузоотправителей из РФ

VR Group (железные дороги Финляндии) прекращают прием грузов от российских лизинговых компаний и грузоотправителей.

"По независящим от VR Group причинам временно прекращается прием грузов, погруженных в вагоны собственности АО "ВТБ Лизинг", АО "ВЭБ-лизинг" и ГРК "ВЭФ.РФ"", - сообщается в письме VR Group на имя замглавы ОАО "РЖД" Алексея Шило, рассказал "Интерфаксу" источник в отрасли (копия письма есть у "Интерфакса").

Также VR Group временно прекращает прием грузов от грузоотправителей АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий", АО "МХК Еврохим", ПАО "Северсталь", ПАО "Тольяттиазот", ООО "Томет" и транспортных средств, принадлежащих этим компаниям.

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Тэги: РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ГРУЗЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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