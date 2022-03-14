Желдороги Финляндии прекращают прием грузов лизинговых компаний и грузоотправителей из РФ

VR Group (железные дороги Финляндии) прекращают прием грузов от российских лизинговых компаний и грузоотправителей.
"По независящим от VR Group причинам временно прекращается прием грузов, погруженных в вагоны собственности АО "ВТБ Лизинг", АО "ВЭБ-лизинг" и ГРК "ВЭФ.РФ"", - сообщается в письме VR Group на имя замглавы ОАО "РЖД" Алексея Шило, рассказал "Интерфаксу" источник в отрасли (копия письма есть у "Интерфакса").
Также VR Group временно прекращает прием грузов от грузоотправителей АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий", АО "МХК Еврохим", ПАО "Северсталь", ПАО "Тольяттиазот", ООО "Томет" и транспортных средств, принадлежащих этим компаниям.
США обсуждают возможность полного эмбарго на торговлю с РФ
Алиев и Мишель обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Алиев поздравил Новак в связи с избранием на пост президента Венгрии
В Еврокомиссии заявляют о сложности реализации курса на ликвидацию энергетической зависимости ЕС от РФ
Власти Азербайджана будут до 2025г взимать таможенные пошлины на импорт ряда табачной продукции
Азербайджан с апреля повышает ставки акцизов на импорт алкогольной и табачной продукции
Власти Абу-Даби разрешили вакцинированным от COVID-19 туристам посещать эмират без ПЦР-теста
Число эвакуированных в Азербайджан из Украины превысило 7,5 тыс. человек
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Услуга для юридических лиц от AccessBank – никакой комиссии!
Банк Республика и Университет ADA подписали Меморандум о сотрудничестве
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров