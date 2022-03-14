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Дальнее зарубежье 14.03.2022 21:49

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ в связи с украинской ситуацией

Французское председательство в Совете ЕС объявило о том, что Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) согласовал очередной пакет санкций против России в связи с событиями на Украине.

"Одобрение COREPER II во взаимодействии с нашими международными партнерами четвертого пакета санкций, который нацелен на физических и юридических лиц, вовлеченных в агрессию против Украины, а также на несколько секторов российской экономики", - говорится в твиттере постпредства Франции при Евросоюзе.

"Эти меры вступят в силу с момента их быстрой публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - отмечается в сообщении, опубликованном вечером в понедельник.

В нем также сообщается, что постпреды одобрили "заявление в ВТО о российской агрессии против Украины, касающееся приостановки действия положения о наибольшем благоприятствовании в отношении России и приостановки рассмотрения кандидатуры Белоруссии в ВТО".

Как сообщают в связи с итогом внеочередного заседания COREPER II западные СМИ, начата письменная процедура утверждения юридических актов Советом ЕС, которая, как ожидается, завершится в течение вторника, после чего последует публикация постановлений совета в "Официальном журнале ЕС".

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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