Азербайджан с апреля повышает ставки акцизов на импорт алкогольной и табачной продукции

Правительство Азербайджана с апреля 2022 года повышает ставки акцизов на импортируемую в страну алкогольную и табачную продукцию.
Согласно постановлению кабинета министров от 14 марта 2022 года, ставка акцизного налога на импорт неденатурированного этилового спирта составит 6 манат за 1 литр (в настоящее время 5,2 маната); спиртовой настойки, полученной в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда – 8 манат за 1 литр (в настоящее время 7,2 манат); виски, рома, джина, водки, ликеров и прочих спиртных напитков (за исключением тех, где доля спирта не превышает 9%) – 12 манат за литр (в настоящее время 11,2 манат).
Кроме этого, ставка акциза на импорт сигарет составит 46,5 манат за 1 тыс. штук (в настоящее время 43 манат); расширенной жилки табака – 14 манат за 1 тыс. штук (в настоящее время 12,9 манат).
Согласно решению кабмина, ставка акциза на импорт табака для кальяна, прочего табака для курения, "гомогенизированного" или "восстановленного" табака, жевательного табака и нюхательного табака устанавливается в 30 манат за 1 кг.
Помимо этого, импорт электронных сигарет, кальяна и их заменителя будет облагаться акцизом в 0,25 манат за 1 штуку.
Данные ставки акцизов вступают в силу через 30 дней.
По оценкам правительства, повышение ставок акцизов приведет к росту поступлений в госбюджет.
Р.Ахмедов
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