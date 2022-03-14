Власти Азербайджана будут до 2025г взимать таможенные пошлины на импорт ряда табачной продукции

Кабинет министров Азербайджана утвердил ставки таможенных пошлин на импорт в страну ряда табачных изделий.

Согласно постановлению кабинета министров от 14 марта 2022 года, импорт в Азербайджан заменителя табака для кальяна будет облагаться специфической таможенной пошлиной в размере $1 за 1 кг.

Кроме этого, импорт в Азербайджан электронных сигарет, кальяна и их заменителя будет облагаться таможенной пошлиной по ставке 15% за 1 штуку.

Данные ставки акцизов будут действительны до 31 декабря 2024 года.

Р.Ахмедов