Власти Азербайджана будут до 2025г взимать таможенные пошлины на импорт ряда табачной продукции

Кабинет министров Азербайджана утвердил ставки таможенных пошлин на импорт в страну ряда табачных изделий.
Согласно постановлению кабинета министров от 14 марта 2022 года, импорт в Азербайджан заменителя табака для кальяна будет облагаться специфической таможенной пошлиной в размере $1 за 1 кг.
Кроме этого, импорт в Азербайджан электронных сигарет, кальяна и их заменителя будет облагаться таможенной пошлиной по ставке 15% за 1 штуку.
Данные ставки акцизов будут действительны до 31 декабря 2024 года.
Р.Ахмедов
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