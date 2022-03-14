В Еврокомиссии заявляют о сложности реализации курса на ликвидацию энергетической зависимости ЕС от РФ

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что избавление ЕС от энергетической зависимости от РФ - это стратегический курс, но решить такую задачу будет сложно.
"Что важно - это стратегический курс, который стремится взять Европейский союз", - сказал пресс-секретарь ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Он привел слова из выступления исполнительного заместителя ЕК Франса Тиммерманса на прошлой неделе в Страсбурге, где тот заявил, что решить такую задачу будет чрезвычайно сложно. Мамер также уточнил, что для соответствующих предложений Еврокомиссии не было установлено точных дат, главы государств и правительств ждут их к середине мая.
Отвечая на вопросы, связанные с заявлением председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о необходимости снизить на две трети поставки газа из России до конца года, Мамер пояснил, что имеется в виду "средняя величина" для всего Евросоюза, так как зависимость от РФ государств-членов ЕС неодинаковая.
"Речь о зависимости всего Европейского союза, а это означает, что для некоторых государств-членов усилия должны быть более значительными, чтобы сократить эту зависимость, тогда как у других поставки очень несущественные, когда говорим о российском топливе", - отметил Мамер.
Представитель ЕК Тим Макфи, курирующий энергетику, напомнил, в свою очередь, слова фон дер Ляйен, что энергетическая зависимость от России к 2027 году "должна быть сведена к нулю".
Он также отметил, что будут сформулированы различные законодательные предложения относительно хранения запасов газа. Кроме того, по его словам, уже в течение нескольких месяцев идет работа по расширению снабжения ЕС сжиженным природным газом с целью замены российского топлива, продолжаются переговоры с международными партнерами, осуществляется инвестирование решений, направленных на избавление от газовой зависимости от РФ.
Отвечая на вопрос о возможных проблемах с долгосрочными контрактами по газу с Россией ряда стран ЕС с условием "бери или плати", Макфи сообщил, что в Еврокомиссии осознают существование таких контрактов. "Нужно, чтобы мы это обдумали. Мы вовсе не наивны. Мы стремимся работать, чтобы найти решение", - заявил представитель ЕК.
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