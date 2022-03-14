КНР может сделать гораздо больше, чем другие страны, для урегулирования ситуации в Украине - госдеп

Китай по сравнению со многими другими странами может оказать более значительное влияние на Россию с целью урегулирования ситуации на Украине, заявил представитель госдепа США Нед Прайс.

"Между прочим, эта страна имеет огромное влияние на Россию, а также имеет такие отношения с Россией, которые отличаются от отношений, которые мы или любая другая страна имеет с Россией. С учетом этого (Китай - ИФ) может сделать больше, чем многие другие страны, чтобы положить конец (ситуации на Украине - ИФ)", - сказал Прайс на брифинге в понедельник.

Он добавил, что Вашингтон ясно донес до Пекина мысль о том, что "не позволит какой-либо стране компенсировать России ее потери" из-за введенных Западом санкций.