Американская ADM сокращает в РФ операции, не связанные с производством и транспортировкой продукции

Американская Archer Daniels Midland (ADM), один из крупнейших производителей и трейдеров пищевых ингредиентов и компонентов комбикормов, сокращает операции в России.
"Наше присутствие в России очень ограничено, и сегодня мы приняли решение сократить операции в России, которые не связаны с производством и транспортировкой основных продовольственных товаров и ингредиентов. И мы, конечно, будем продолжать соблюдать все санкции, законы и правила", - говорится в заявлении компании.
Компания не уточняет, какие конкретно операции будут приостановлены.
Как сообщалось, в марте 2018 года ОАО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты" и ADM создали в России совместное предприятие по производству крахмалов и сиропов. В соответствии с соглашением, которое подписали компании, ADM приобретает 50% акций крахмалопаточного дивизиона "Астона", базирующегося в Рязанской и Владимирских областях, сообщала российская компания.
В составе ADM 500 заготовительных центров, 270 предприятий по производству пищевых ингредиентов, 44 инновационных центра и крупнейшая логистическая сеть. Клиенты компании находятся более чем в 170 странах мира.
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