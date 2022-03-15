Доля женщин в советах директоров компаний Северной Америки и Европы в 2022г выросла до 29% - Moody`s

Доля женщин в советах директоров североамериканских и европейских компаний в текущем году увеличилась до 29% с 24% в 2020 году, следует из данных Moody`s Investors Service.
При этом в североамериканских компаниях на долю женщин в наблюдательных советах сейчас приходится 27% против 22% двумя годами ранее.
Такое увеличение во многом обусловлено государственной или муниципальной политикой, направленной на достижение гендерного разнообразия, уточняет CNBC. Так, в американском штате Калифорния более 600 публичных компаний обязаны включить в советы директоров минимально определенное число женщин, в противном случае им будет выставлен штраф в размере $300 тыс.
Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в августе прошлого года внесла изменения в правила листинга на Nasdaq, согласно которым в советах директоров компаний, представленных на бирже, должна быть по меньшей мере одна женщина и один представитель этнического меньшинства.
Между тем процент женщин в советах директоров напрямую коррелирует с кредитным рейтингом компаний, отмечает Moody`s. Чем выше процент - тем выше рейтинг. Moody`s поясняет, что женщины способствуют разнообразию мнений, это положительно сказывается на качестве корпоративного управления и, как следствие, на кредитоспособности.
Более того, увеличение числа женщин в советах директоров может способствовать улучшению показателей компаний на фондовом рынке. Так, советы директоров и правления канадских нефтесервисной и газовой компаний Calfrac Well Services и Canacol Energy, а также инвестиционной компании Morguard Real Estate Investment Trust полностью состоят из мужчин. И динамика акций этих компаний за последний год значительно отставала от динамики индексов, в расчет которых они входят, обращает внимание аналитик BMO Capital Markets Дуг Морроу.
"Несмотря на отсутствие четкого объяснения связи между гендерным разнообразием и показателями на фондовом рынке, мы полагаем, что компании, придерживающиеся принципов разнообразия, больше готовы к конкуренции на рынке в долгосрочной перспективе", - отметил Морроу. Аналитик также добавил, что в энергетических компаниях мужчины всегда преобладали в советах директоров и правлениях, и маловероятно, что в последние годы ситуация коренным образом изменилась.
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