Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0142 GBR   2.2171 TRY   0.1147

Цена на нефть

14.03 $/bbl +/- WTI 103.01 -6.32 Brent 106.90 -5.77

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 15.03.2022 16:01

Доля женщин в советах директоров компаний Северной Америки и Европы в 2022г выросла до 29% - Moody`s

Доля женщин в советах директоров североамериканских и европейских компаний в текущем году увеличилась до 29% с 24% в 2020 году, следует из данных Moody`s Investors Service.

При этом в североамериканских компаниях на долю женщин в наблюдательных советах сейчас приходится 27% против 22% двумя годами ранее.

Такое увеличение во многом обусловлено государственной или муниципальной политикой, направленной на достижение гендерного разнообразия, уточняет CNBC. Так, в американском штате Калифорния более 600 публичных компаний обязаны включить в советы директоров минимально определенное число женщин, в противном случае им будет выставлен штраф в размере $300 тыс.

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в августе прошлого года внесла изменения в правила листинга на Nasdaq, согласно которым в советах директоров компаний, представленных на бирже, должна быть по меньшей мере одна женщина и один представитель этнического меньшинства.

Между тем процент женщин в советах директоров напрямую коррелирует с кредитным рейтингом компаний, отмечает Moody`s. Чем выше процент - тем выше рейтинг. Moody`s поясняет, что женщины способствуют разнообразию мнений, это положительно сказывается на качестве корпоративного управления и, как следствие, на кредитоспособности.

Более того, увеличение числа женщин в советах директоров может способствовать улучшению показателей компаний на фондовом рынке. Так, советы директоров и правления канадских нефтесервисной и газовой компаний Calfrac Well Services и Canacol Energy, а также инвестиционной компании Morguard Real Estate Investment Trust полностью состоят из мужчин. И динамика акций этих компаний за последний год значительно отставала от динамики индексов, в расчет которых они входят, обращает внимание аналитик BMO Capital Markets Дуг Морроу.

"Несмотря на отсутствие четкого объяснения связи между гендерным разнообразием и показателями на фондовом рынке, мы полагаем, что компании, придерживающиеся принципов разнообразия, больше готовы к конкуренции на рынке в долгосрочной перспективе", - отметил Морроу. Аналитик также добавил, что в энергетических компаниях мужчины всегда преобладали в советах директоров и правлениях, и маловероятно, что в последние годы ситуация коренным образом изменилась.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az