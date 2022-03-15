Новый президент Туркменистана обещал продолжить поступательное развитие партнёрства с РФ

Туркменистан продолжит курс на поступательное расширение взаимовыгодного партнёрства с Россией, заявил избранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило государственное информационное агентство республики.

Согласно сообщению, поздравив Бердымухамедова с победой на выборах, Путин пожелал ему больших успехов в деятельности на ответственном посту.

"Выразив российскому лидеру искреннюю признательность за поздравления и сердечные пожелания, новоизбранный президент Туркменистана, со своей стороны, заявил о готовности к продолжению инициированного Гурбангулы Бердымухамедовым курса на поступательное расширение взаимовыгодного партнёрства с Россией", - говорится в сообщении.

В завершение разговора Бердымухамедов и Путин "пожелали друг другу здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественным народам двух стран - мира, благополучия и процветания", - сообщило информагентство.