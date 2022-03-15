Китай надеется избежать санкций США за взаимоотношения с Россией на фоне ситуации на Украине

Китай хочет избежать санкций США в связи с конфликтом России и Украины, сказал министр иностранных дел КНР Ван И.
"Китай не является стороной этого кризиса, и он не хочет санкций, которые могут его затронуть", - сказал Ван И в ходе телефонного разговора со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом, касающегося ситуации на Украине.
"У Китая есть право защищать свои законные права и интересы", - добавил он.
Инвесторы, вкладывающие деньги в китайские компании, все больше опасаются, что они могут попасть под санкции США на фоне заявлений американских властей о том, что Россия запросила военную и финансовую помощь у Китая.
Китай хочет избежать негативного последствия санкций Запада в связи с действиями России на фоне предупреждения Белого дома о том, что Москва в конце февраля запросила у Пекина дроны, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного китайского дипломата.
США и Китай провели первые двусторонние переговоры на высоком уровне с момента начала конфликта между Россией и Украиной, однако не объявили о каких-либо конкретных решениях по итогам обсуждений.
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