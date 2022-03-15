Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0142 GBR   2.2171 TRY   0.1147

Цена на нефть

14.03 $/bbl +/- WTI 103.01 -6.32 Brent 106.90 -5.77

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.03.2022 15:36

РФ выступает за возобновление иранской ядерной сделки, ждет отмены антииранских санкций США - Лавров

Москва выступает за скорейшее восстановление СВПД и отмены американских санкций против Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Предметно обсудили текущую ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Мы выступаем за скорейшее выступление полноценного осуществления этой договорённости, которая была подкреплена резолюцией Совета Безопасности ООН на основе изначально заложенного в ней баланса интересов", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана.

"Мы ждем возвращения Соединенных Штатов в правовое поле этой сделки, ждем отмены незаконных санкций, которые ввели Соединенные Штаты, и которые больно бьют не только по иранскому народу, но и по целому ряду других стран", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az