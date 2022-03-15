РФ выступает за возобновление иранской ядерной сделки, ждет отмены антииранских санкций США - Лавров

Москва выступает за скорейшее восстановление СВПД и отмены американских санкций против Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Предметно обсудили текущую ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Мы выступаем за скорейшее выступление полноценного осуществления этой договорённости, которая была подкреплена резолюцией Совета Безопасности ООН на основе изначально заложенного в ней баланса интересов", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана.

"Мы ждем возвращения Соединенных Штатов в правовое поле этой сделки, ждем отмены незаконных санкций, которые ввели Соединенные Штаты, и которые больно бьют не только по иранскому народу, но и по целому ряду других стран", - добавил он.