Восстановление СВПД разблокирует экспорт иранской нефти, это 100% - Лавров

Восстановление СВПД однозначно приведет к возвращению на рынок иранской нефти, основным механизмом для недопущения волатильности на рынке в связи с этим является ОПЕК+, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ядерная сделка не "может разблокировать" экспорт иранской нефти, она его разблокирует, это 100%, это принципиальнейшая часть этой договоренности, которую мы активно поддерживали", - сказал Лавров на пресс-конференции.
"Что касается влияния предстоящего выхода иранской нефти на мировой рынок, конечно же, его ощутит все сообщество стран-экспортеров и стран-импортеров, и механизмы, чтобы здесь не допускать волатильных неожиданностей, существуют, прежде всего, это ОПЕК+", - добавил он.
Глава МИД РФ подчеркнул, что ОПЕК+ в ситуациях, сопряженных с появлением новых объемов углеводородов на мировом рынке, вырабатывает договоренности о том, как оптимально распределять квоты.
"Я уверен, что такая конструктивная работа предстоит, как только все вопросы, связанные с выходом иранской нефти на рынок, будут урегулированы", - добавил он.
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