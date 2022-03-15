В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 142 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 790,962 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 53 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 9 человек (накануне - 7). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 627 человек.
От COVID-19 вылечились 779,828 тыс. (+243 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 507 человек.
За сутки медики провели 5 454 тестов на коронавирус против 2437 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 640,773 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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