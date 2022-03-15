Лавров: С российской стороны никаких запредельных требований в контексте СВПД не было и нет

Россия не выдвигает запредельных требований в рамках СВПД, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С нашей стороны никаких запредельных требований не было и нет. Все наши права в рамках взаимодействия с Ираном по проектам, которые СВПД предусмотрены, надежно защищены, и, если американцы пока еще не достигли окончательного решения поддержать договоренность о возобновлении СВПД, наверное, им хочется эту вину переложить на кого-то еще", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.
Он подчеркнул, что как отметил глава МИД Ирана, "пока дело упирается в непомерные требования Соединенных Штатов".
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