Азерсу отбирает подрядчиков для реконструкции системы водоснабжения в ряде поселков Баку

ОАО «Азерсу» отбирает подрядчиков для реконструкции и созданию системы водоснабжения и канализации в ряде поселков города Баку.
С этой целью Азерсу объявил два тендера.
Первый тендер предусматривает создание системы водоснабжения и канализации в поселках Бузовны и Маштаги.
Второй тендер предусматривает реконструкцию части системы водоснабжения и канализации в поселках Шаган и Шувелан.
Стоимость участия в каждом тендере составляет 500 манатов.
Стоимость работ в рамках тендеров оценивается свыше $3 млн.
Тендерные предложения компаний по обоим тендерам принимаются до 16:00 6 мая 2022 года.
Тендерная процедура вскрытия предложений по первому тендеру состоится 10 мая в 15:00, по второму – в 16:00.
Адрес: г.Баку, пр. Московский, 67;
Контактные лица: Мурад Абышев; Тел: (012) 431-47-67 (внутр. 1087); murad.abishev@azersu.az, Интизам Новрузов; Тел: (012) 431-47-67 (внутр. 2259), e-mail: intizam.novruzov@azersu.az.
Х.Насирзаде
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