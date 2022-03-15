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Инфраструктура и тендеры 15.03.2022 15:43

Азерсу отбирает подрядчиков для реконструкции системы водоснабжения в ряде поселков Баку

ОАО «Азерсу» отбирает подрядчиков для реконструкции и созданию системы водоснабжения и канализации в ряде поселков города Баку.

С этой целью Азерсу объявил два тендера.

Первый тендер предусматривает создание системы водоснабжения и канализации в поселках Бузовны и Маштаги.

Второй тендер предусматривает реконструкцию части системы водоснабжения и канализации в поселках Шаган и Шувелан.

Стоимость участия в каждом тендере составляет 500 манатов.

Стоимость работ в рамках тендеров оценивается свыше $3 млн.

Тендерные предложения компаний по обоим тендерам принимаются до 16:00 6 мая 2022 года.

Тендерная процедура вскрытия предложений по первому тендеру состоится 10 мая в 15:00, по второму – в 16:00.

Адрес: г.Баку, пр. Московский, 67;

Контактные лица: Мурад Абышев; Тел: (012) 431-47-67 (внутр. 1087); murad.abishev@azersu.az, Интизам Новрузов; Тел: (012) 431-47-67 (внутр. 2259), e-mail: intizam.novruzov@azersu.az.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЗЕРСУ, ТЕНДЕРЫ


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Азерсу отбирает подрядчиков для реконструкции системы водоснабжения в ряде районов Баку

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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