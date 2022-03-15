Сердар Бердымухамедов пообещал Эрдогану продолжить курс на развитие отношений с Турцией

Избранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что намерен продолжить курс на всестороннее развитие отношений с Турцией.

Как сообщает во вторник Государственное информационное агентство Туркменистана, Эрдоган поздравил Бердымухамедова с победой на выборах, пожелал ему успехов.

В свою очередь Бердымухамедов подчеркнул, что намерен продолжить курс прежнего президента и предпринимать дальнейшие шаги по всестороннему развитию отношений между Туркменистаном и Турцией.

Как отмечает Госинформагентство Туркменистана, Эрдоган поговорил с Бердымухамедовым-младшим после разговора с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Туркменский лидер сообщил Эрдогану итоги президентских выборов, отметив, что сам он намерен продолжать активную деятельность, но уже в новом качестве - председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша (Верхней палаты парламента) Туркменистана.

Эрдоган поздравил туркменского лидера с успешно проведёнными выборами. Одобрив мудрое решение передать бразды правления более молодым, энергичным руководителям, Эрдоган пожелал главе государства успехов на новом поприще.