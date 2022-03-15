Тела погибших в Украине 5 азербайджанцев отправлены в Азербайджан - МИД

Тела пятерых граждан Азербайджана, погибших в результате конфликта в Украине, во вторник доставят в Азербайджан и передадут близким, сообщила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
«Тела Немата Исмаилова (1975 г.р.), Рагима Исмайлова (1966 г.р.), Азера Ализаде (1994 г.р.), Джамала Салманова (1997 г.р.), пытавшихся самостоятельно выехать из Одесской области в Молдову и застреленных из огнестрельного оружия неизвестными на блокпосту Кучурган на молдавской границе, а также Гошгара Мамедова (1987 года рождения), убитого в Харькове, 14 марта вывезли спецмашинами из Кишинева, а затем отправили на самолете из Турции. Тела граждан Азербайджана доставят в Баку 15 марта рейсом Стамбул-Баку и передадут близким», - сообщила она.
Э.Шафиев
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