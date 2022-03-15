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Дальнее зарубежье 15.03.2022 16:02

Главы МИД Израиля и Украины обсудили тему гумпомощи

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил во вторник, что провел телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в ходе которого обсудил, в частности, доставку гумпомощи на Украину.

"Только что завершил долгую и позитивную беседу с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Министр поблагодарил Израиль за наши посреднические усилия и нашу позицию по вопросу санкций", - написал Лапид во вторник в "Твиттере".

Он также отметил, что проинформировал Кулебу о гуманитарной помощи, которую Израиль уже отправил на Украину. В свою очередь, украинский глава МИД приветствовал израильскую политику приема украинских беженцев.

Израиль, как сообщалось, - одна из стран, выразивших готовность выступать в качестве посредника для урегулирования кризиса на Украине, где РФ проводит военную спецоперацию.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, МИНИСТРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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