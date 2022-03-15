Российскую экономику ждет много сложных лет - глава Moller-Maersk

Решение датской A.P. Moller-Maersk A/S о прекращении работы с Россией будет дорогостоящим, однако является абсолютно верным как с моральной точки зрения, так и с финансовой, заявил председатель совета директоров компании Джим Хагеманн Снабе в интервью агентству Bloomberg.
"Россию ждут трудности в течение многих, многих лет", - сказал Снабе.
Стране придется столкнуться со сложностями и в долгосрочной перспективе, поскольку бывшие торговые партнеры находят альтернативу российским энергоносителям и пшенице, отметил он.
Maersk, на долю которой приходится порядка 17% глобальных контейнерных перевозок, объявила о намерении продать доли в четырех российских портах в связи с конфликтом на Украине, а также прекратила принимать заказы на перевозку контейнеров в Россию и из РФ.
Уход Maersk из России будет "дорогостоящим" для компании, однако это имеет смысл, поскольку экономика страны не будет расти "очень долгое время", заявил Снабе.
"Это решение, основанное на моральном аспекте, однако также является верным с финансовой точки зрения на долгосрочную перспективу, - сказал он. - Maersk имеет большой опыт того, как справляться с кризисами, поскольку компания делала это много раз за свою историю".
Снабе покидает пост главы совета директоров Maersk во вторник, его место займет Роберт Маерск Уггла, правнук основателя компании.
A.P. Moeller-Maersk A/S является мировым лидером в сфере контейнерных перевозкок и в управлении портами. Группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов.
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