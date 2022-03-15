Новый пакет санкций ЕС против России не повлияет на энергоснабжение Венгрии - глава МИД

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России не затронет поставки российских энергоносителей для Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По словам Сийярто, слова которого приводят западные СМИ, для венгерского правительства было важно сохранить единство в вопросе европейских санкций, однако при этом у Будапешта есть "красная черта", и эта черта - "безопасность поставок энергоносителей для Венгрии".