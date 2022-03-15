Аэропорты Азербайджана в январе-феврале обслужили 546 тыс. человек

Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана в январе-феврале 2022 года составил 546 тыс. человек, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«В целом с начала года пассажиропоток по всем аэропортам составил 546 тыс. человек, из которых 80% пришлось на долю Международного аэропорта Гейдар Алиев. В феврале международные аэропорты Азербайджана суммарно обслужили 255 тыс. человек, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», - отмечается в информации.

При этом, базовые авиаперевозчики воздушной гавани Баку в январе-феврале 2022 года перевезли: AZAL - 167 тыс. человек (38% всего пассажиропотока), лоукостер Buta Airways – 52 тыс. человек (12% пассажиропотока).

В феврале в Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществляли полеты 24 пассажирские авиакомпании, которые выполнили полеты из Азербайджана в Турцию, Россию, ОАЭ, Грузию, Украину, Беларусь, Катар, Израиль, Германию, Великобританию, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию.

С марта 2022 года временно приостановлены рейсы в Украину, Россию и Беларусь, в связи с событиями в Украине.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 6 международных аэропортов в различных регионах страны.

Суммарно международные аэропорты Азербайджана за 2021 год обслужили 2,93 млн пассажиров, что в два раза больше показателя 2020 года.

Н.Аббасова