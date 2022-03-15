НАТО не намерена размещать ракеты средней дальности в Европе - Столтенберг

У НАТО нет планов размещения ракет средней дальности в Европе, заявил во вторник на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы не имеем каких-либо планов размещения в Европе ракет средней дальности, способных нести ядерное оружие", - сказал он.
Генсек НАТО напомнил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный в 1987 году, запрещает размещение ракет средней дальности наземного базирования в Европе.
При этом Столтенберг добавил, что в НАТО должны быть убеждены и уверены в возможности ответа в случае необходимости. В связи с этим, по его словам, странам НАТО необходимо, в частности, улучшать системы ПВО и инвестировать больше в обычные вооружения.
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