Байден и Блинкен попали под персональные российские санкции

Россия ввела персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и ряда других высокопоставленных чиновников и военных администрации США.
"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ, с 15 марта этого года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент Дж.Байден, госсекретарь Э.Блинкен, министр обороны (Ллойд) Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов (Марк) Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей", - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном во вторник.
В российский санкционный лист также включены помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден, бывший госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, первый замминистра финансов Адевейл Адейемо и президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.
"При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в "черном списке", для организации контактов высокого уровня", - говорится в заявлении МИД РФ.
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