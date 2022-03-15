Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0142 GBR   2.2171 TRY   0.1147

Цена на нефть

14.03 $/bbl +/- WTI 103.01 -6.32 Brent 106.90 -5.77

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.03.2022 19:37

Байден и Блинкен попали под персональные российские санкции

Россия ввела персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и ряда других высокопоставленных чиновников и военных администрации США.

"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ, с 15 марта этого года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент Дж.Байден, госсекретарь Э.Блинкен, министр обороны (Ллойд) Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов (Марк) Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей", - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном во вторник.

В российский санкционный лист также включены помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден, бывший госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, первый замминистра финансов Адевейл Адейемо и президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

"При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в "черном списке", для организации контактов высокого уровня", - говорится в заявлении МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, РУКОВОДСТВО, САНКЦИИ


Похожие новости


США вводят санкции в отношении 11 физлиц в оборонном секторе РФ - Госдеп США обсуждают возможность полного эмбарго на торговлю с РФ В Вашингтоне предупредили Китай о последствиях за помощь России на фоне санкций Запада Россия передала ноту посольству США в Москве в связи с заявлениями Meta Госдеп США объявил о санкциях против руководства российского «Новикомбанка» США ввели санкции против российских юридических и физических лиц за поддержку ракетной программы КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az