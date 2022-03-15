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Дальнее зарубежье 15.03.2022 20:17

Столтенберг назвал ложными обвинения в разработке химоружия в адрес Украины и союзников по НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник исключил возможность производства химического оружия на Украине при содействии стран Североатлантического альянса.

"Это абсолютная ложь", - сказал Столтенберг, говоря об "обвинениях в адрес Украины, а также союзников по НАТО в производстве и разработке химического оружия".

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что советники США помогают Украине в создании биологического и ядерного оружия.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ХИМОРУЖИЕ


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