Столтенберг назвал ложными обвинения в разработке химоружия в адрес Украины и союзников по НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник исключил возможность производства химического оружия на Украине при содействии стран Североатлантического альянса.

"Это абсолютная ложь", - сказал Столтенберг, говоря об "обвинениях в адрес Украины, а также союзников по НАТО в производстве и разработке химического оружия".

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что советники США помогают Украине в создании биологического и ядерного оружия.