Москва вводит персональные санкции против премьера Канады, глав МИД и Минобороны, депутатов парламента

Россия вводит персональные санкции в отношении представителей высшего руководства и парламентариев Канады, сообщает МИД РФ.
Согласно сообщению на сайте ведомства, с 15 марта в "черный список" лиц, невъездных в РФ, включаются премьер-министр Джастин Трюдо, министры иностранных дел и национальной обороны Мелани Джоли и Анита Ананд. Среди подпавших под запрет также большинство депутатов Палаты общин канадского парламента.
В сообщении приводится полный список подпавших под российские санкции граждан Канады, в котором 313 человек.
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