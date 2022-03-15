Москва вводит персональные санкции против премьера Канады, глав МИД и Минобороны, депутатов парламента

Россия вводит персональные санкции в отношении представителей высшего руководства и парламентариев Канады, сообщает МИД РФ.

Согласно сообщению на сайте ведомства, с 15 марта в "черный список" лиц, невъездных в РФ, включаются премьер-министр Джастин Трюдо, министры иностранных дел и национальной обороны Мелани Джоли и Анита Ананд. Среди подпавших под запрет также большинство депутатов Палаты общин канадского парламента.

В сообщении приводится полный список подпавших под российские санкции граждан Канады, в котором 313 человек.