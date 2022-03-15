ЕС допускает возможность продовольственного кризиса, ЕК готовит документ по данной проблеме

В Евросоюзе всерьез рассматривают возможность продовольственного кризиса в Европе в результате событий на Украине, и Еврокомиссия (ЕК) готовит специальное сообщение по этому вопросу, которое ожидается на следующей неделе.
"Нам предстоит новый вызов в агропромышленном секторе. Мы следим за ситуацией и ее последствиями для наших сельхозпроизводителей и для продовольственной безопасности в мире в связи с тем, что Украина и Россия являются крупными поставщиками экспортируемых в большом количестве продовольственных продуктов", - заявила во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер.
По ее словам, "на этой стадии в союзе нет угрозы для продовольственной безопасности, так как мы являемся крупным производителем зерновых". "Но будут последствия для цен из-за нарушенных торговых обменов", - предупредила пресс-секретарь.
"Мы (Еврокомиссия) в любом случае готовим сообщение, которое будет представлено на следующей неделе", - объявила представитель Еврокомиссии.
Она отметила, что в краткосрочной перспективе один из главных вызовов заключается в "росте цен на сопутствующую продукцию, в частности удобрения, с последствиями для потребителей".
"В среднесрочной перспективе мы будем делать акцент на надежную и устойчивую агропродовольственную систему", - объяснила представитель ЕК.
"Были дискуссии министров сельского хозяйства (Евросоюза), были дискуссии глав государств и правительств (стран ЕС на саммите) в Версале, которые подчеркнули необходимость улучшить продовольственную безопасность, и мы размышляем о средствах ответить на все эти вызовы", - объяснила Гарсия Феррер.
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