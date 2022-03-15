Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0142 GBR   2.2171 TRY   0.1147

Цена на нефть

14.03 $/bbl +/- WTI 103.01 -6.32 Brent 106.90 -5.77

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 15.03.2022 20:27

Цены на нефть снижаются на 7-8%

Цены на нефть резко снижаются на торгах во вторник на опасениях падения спроса в Китае, где отмечается рост заболеваемости COVID-19.

Трейдеры продолжают следить за российско-украинскими переговорами, надеясь на деэскалацию конфликта, а также оценивают перспективы возврата иранской нефти на мировой рынок.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $99,07 за баррель, что на $7,83 (7,32%) ниже цены на закрытие рынка в понедельник.

Фьючерсы на WTI на апрель в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $8,15 (7,91%), до $94,86 за баррель.

"Премия за риск, закладывавшаяся трейдерами в цены на нефть, быстро испаряется", - отмечает аналитик Julius Baer Норберт Рюкер. "Пандемия и карантинные ограничения в Китае негативно сказываются на перспективах экономики страны и, соответственно, спросе на нефть", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

За последнюю неделю цены на нефть упали более чем на 20% на фоне рекордно высокой волатильности рынка.

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ получила от США гарантии, что санкции не затронут сотрудничество России и Ирана в атомной сфере. Это повысило оптимизм инвесторов, что соглашение по иранской ядерной программе (СВПД) будет восстановлено, и иранская нефть вернется на рынок.

Российский сорт Urals, тем временем, по-прежнему продается с дисконтом к рынку, и, по данным СМИ, Индия намерена наращивать закупки, пытаясь создать механизм для использования национальных валют в двусторонней торговле. Индийское издание The Economic Times сообщило со ссылкой на министра нефти и газа Хардипа Сингха Пури, что Нью-Дели ведет соответствующие переговоры с Москвой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2022г, конфликт в Украине пока за пределами прогноза Нефть продолжает дешеветь после резкого падения накануне Цены на нефть ускорили снижение Цены на нефть опускаются Нефть слабо дорожает после снижения накануне Рост цен на нефть замедлился, Brent - у $113,23 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az