Азербайджан и Словения в 2022 году проведут первое заседание МПК

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник принял нерезидентного посла Словении в Баку Примоша Шелиго, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений со Словенией, подчеркнув перспективы сотрудничества на двустороннем уровне и в рамках международных организаций.
В свою очередь Шелиго отметил исторические связи и дружбы между двумя странами и выразил заинтересованность Словении в развитии двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной сферах.
Говоря о расширении отношений в различных сферах, он выразил уверенность, что проведение первого заседания Совместной экономической комиссии в этом году, а также налаживание сотрудничества с ANAMA придаст положительный импульс развитию существующих отношений.
Стороны также обменялись мнениями относительно сотрудничества Азербайджана с ЕС и ОБСЕ. Также достигнута договоренность продолжить в последующие годы политические консультации.
Б.Рустамбеков
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