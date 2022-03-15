Украине необходимы долгосрочные гарантии безопасности - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости поиска действенных гарантий безопасности для Украины, которые бы не вызывали сомнений.

"Нам надо искать действенные гарантии. Гарантии для нас, для нашего неба, и мы от этого не откажемся. Нам нужны самолеты. Я продолжу об этом говорить, продолжу этого добиваться. Нам нужды долгосрочные гарантии безопасности для государства, для всех украинцев, но конкретные вещи, конкретные гарантии, юридически закрепленные, чтобы никакого сомнения в них не было", - сказал Зеленский в видеообращении во вторник.

Он отметил, что некоторые государства Альянса "запугали сами себя" якобы угрозой третьей мировой войны. "А что же они скажут, если Россия пойдет дальше в Европу, атакуя другие страны? Уверен: то же самое, что они говорят и Украине – 5-я статья договора о НАТО еще никогда не была такой слабой, как сейчас. Это только наше мнение. Когда некоторые члены Альянса побоялись быть на самом деле Альянсом, способным защитить все то, ради чего его и создавали – свободу и демократию, человечность и справедливость", - подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, Украине нужны такие гарантии безопасности, "чтобы не звучали отговорки, как звучат сейчас".