Союз потребителей РФ выступил против ограничения розничных цен на продукты и товары массового спроса

Союз потребителей РФ попросил премьер-министра Михаила Мишустина не поддерживать идеи государственного ограничения розничных цен на товары массового спроса, несмотря на их рост, сообщил председатель союза Петр Шелищ журналистам во вторник.
"Если в прошлом году мы ужасались процентам, хотя инфляция не превысила 10%, по крайней мере официальный уровень был 8,4%, то сейчас мы видим просто недельную инфляцию на таком уровне, как было за прошлый год. И это все еще только начало. И тем не менее мы призываем правительство - и направили несколько дней назад председателю правительства письмо - не поддерживать инициативы по законодательному ограничению розничных цен на основные продукты питания и иные товары массового спроса", - сказал Шелищ.
Союз полагает, что неизбежным следствием реализации подобных инициатив станет обязание предприятий поставлять по невыгодным ценам фиксированный ассортимент, фиксированные объемы готовой продукции, а значит, и сырья, и материалов для нее.
"И все это завершится массовой безработицей, неизбежной национализацией части разорившихся предприятий, архаизацией народного хозяйства и восстановлением заведомо неэффективной - по всему нашему историческому опыту - системой госуправления экономикой с ее госпланом, госснабом и госкомценом", - добавил Шелищ.
При этом Союз потребителей призывает к бюджетному субсидированию семей с детьми с низким доходом на приобретение отечественных продуктов питания по социальным продовольственным картам.
Шелищ также отметил, что следствием санкций станет сокращение ассортимента товаров массового спроса в России, подорожание оставшихся и активизация продаж на вторичном рынке.
"Чего-то не будет, мы знаем, что автомобили сейчас просто стали серьезным дефицитом, значит, активизируется вторичный рынок, а смартфоны подорожали, я видел, на 30-80%. Опять-таки будет более активным вторичный рынок. Я совсем не исключаю, что в помещении ушедшей Ikea появится вещевой рынок, где люди будут в комфортных условиях продавать свои личные вещи. Пока к этому движемся", - сказал Шелищ.
Как сообщалось, Союз потребителей РФ запросил у наиболее крупных компаний, заявивших об уходе с рынка или приостановке деятельности в России, разъяснения относительно исполнения обязательств перед клиентами.
Ранее многие ритейлеры и сервисы объявили о приостановке работы на российской территории, среди них - Intel, онлайн-сервис компьютерных игр и программ Steam, Apple, британский маркетплейс ASOS, сеть Ikea и многие другие.
Алиев и Блинкен обсудили вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений
Азербайджан и Словения в 2022 году проведут первое заседание МПК
Госсекретарь США обсудил с президентом Азербайджана процессы на Южном Кавказе и Украину
Red Wings запускает рейсы из Москвы в Анталью на Суперджетах
Производитель электрогрузовиков Nikola намерен привлечь $1,4 млрд за счет допэмиссии акций
ЕС допускает возможность продовольственного кризиса, ЕК готовит документ по данной проблеме
Тела погибших в Украине 5 азербайджанцев отправлены в Азербайджан - МИД
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19
В России возник ажиотажный спрос на лекарства - аптечные сети
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Nar отпраздновал Новруз с солдатами на освобожденных территориях
Президент Евразийской ассоциации университетов посетил Бакинскую высшую школу нефти
Услуга для юридических лиц от AccessBank – никакой комиссии!
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров