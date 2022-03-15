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Дальнее зарубежье 15.03.2022 21:42

Столтенберг созывает внеочередной саммит НАТО на 24 марта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает внеочередной саммит альянса на 24 марта для обсуждения ситуации вокруг Украины.

"Я созвал внеочередной Саммит 24 марта в штаб-квартире НATO. Мы обсудим вторжение РФ в Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее усиление сдерживания и обороны НАТО. В это

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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