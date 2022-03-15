Столтенберг созывает внеочередной саммит НАТО на 24 марта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает внеочередной саммит альянса на 24 марта для обсуждения ситуации вокруг Украины. "Я созвал внеочередной Саммит 24 марта в штаб-квартире НATO. Мы обсудим вторжение РФ в Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее усиление сдерживания и обороны НАТО. В это

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