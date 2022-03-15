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Внешняя политика 15.03.2022 21:43

Алиев и Блинкен обсудили вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений

Состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и Госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся постконфликтной ситуации на Южном Кавказе, в том числе процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений», - отмечается в сообщении.

Во время разговора также были затронуты вопросы региональной безопасности.

Блинкен также поблагодарил Азербайджан за оказание гуманитарной помощи Украине.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, США, ГОССЕКРЕТАРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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