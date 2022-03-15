Алиев и Блинкен обсудили вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений

Состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и Госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает пресс-служба президента Азербайджана. «В ходе беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся постконфликтной ситуации на Южном Кавказе, в том числе процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений», - отмечается в сообщении. Во время разговора также были затронуты вопросы региональной безопасности. Блинкен также поблагодарил Азербайджан за оказание гуманитарной помощи Украине. Б.Рустамбеков

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