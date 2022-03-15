Глава МИД Армении высказался за скорейшее восстановление дипотношений с Турцией

Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией, считает, что в этом процессе необходимо действовать без промедлений, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

"Армения готова к установлению дипломатических отношений и открытию границ с Турцией. Рад был слышать от моего турецкого коллеги, что с турецкой стороны также есть политическая воля - вести процесс к этой цели. Считаю, что сейчас, когда события в мире развиваются очень быстро, мы не должны медлить с конкретными шагами", - сказал, как сообщает пресс-служба армянского МИД, Мирзоян в интервью турецкому информагентству "Анадолу".

По его словам, открытие границы Армении и Турции будет иметь положительное влияние на коммуникационные связи в регионе, торгово-экономические отношения, контакты между людьми и стабильность.