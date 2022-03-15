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Регион 15.03.2022 22:22

Глава МИД Армении высказался за скорейшее восстановление дипотношений с Турцией

Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией, считает, что в этом процессе необходимо действовать без промедлений, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

"Армения готова к установлению дипломатических отношений и открытию границ с Турцией. Рад был слышать от моего турецкого коллеги, что с турецкой стороны также есть политическая воля - вести процесс к этой цели. Считаю, что сейчас, когда события в мире развиваются очень быстро, мы не должны медлить с конкретными шагами", - сказал, как сообщает пресс-служба армянского МИД, Мирзоян в интервью турецкому информагентству "Анадолу".

По его словам, открытие границы Армении и Турции будет иметь положительное влияние на коммуникационные связи в регионе, торгово-экономические отношения, контакты между людьми и стабильность.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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