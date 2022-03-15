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Регион 15.03.2022 22:38

Глава МИД Турции 16 марта посетит Москву, обсудит ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 16 марта посетит с визитом Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня, сообщил МИД РФ.

"В ходе встречи предстоит провести "сверку часов" по ситуации на Украине, на Южном Кавказе, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе", - говорится в сообщении МИД РФ.

В нем отмечается, что "министры обменяются взглядами на текущее положение дел во внутриукраинском кризисе".

Лавров и Чавушоглу также обсудят ливийскую проблему, "сосредоточатся на поиске путей дальнейшего налаживания всестороннего политического диалога и возвращения социально-экономической и общественной жизни в Ливии в мирное, стабильное русло".

"Планируется детально проработать вопросы углубления сотрудничества в регионе Южного Кавказа, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления", - говорится в сообщении.

"Серьезное внимание в ходе встречи будет уделено обсуждению вопросов наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества в условиях усиливающегося санкционного давления, взаимодействия в сфере инноваций и высоких технологий, освоения космического пространства, борьбы с коронавирусной инфекцией", - сообщает МИД РФ.

На переговорах будет затронута совместная работа по таким взаимовыгодным проектам, как строительство АЭС "Аккую" и эксплуатация газопровода "Турецкий поток",

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КОНТАКТЫ


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