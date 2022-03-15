Глава МИД Турции 16 марта посетит Москву, обсудит ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 16 марта посетит с визитом Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня, сообщил МИД РФ.
"В ходе встречи предстоит провести "сверку часов" по ситуации на Украине, на Южном Кавказе, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе", - говорится в сообщении МИД РФ.
В нем отмечается, что "министры обменяются взглядами на текущее положение дел во внутриукраинском кризисе".
Лавров и Чавушоглу также обсудят ливийскую проблему, "сосредоточатся на поиске путей дальнейшего налаживания всестороннего политического диалога и возвращения социально-экономической и общественной жизни в Ливии в мирное, стабильное русло".
"Планируется детально проработать вопросы углубления сотрудничества в регионе Южного Кавказа, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления", - говорится в сообщении.
"Серьезное внимание в ходе встречи будет уделено обсуждению вопросов наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества в условиях усиливающегося санкционного давления, взаимодействия в сфере инноваций и высоких технологий, освоения космического пространства, борьбы с коронавирусной инфекцией", - сообщает МИД РФ.
На переговорах будет затронута совместная работа по таким взаимовыгодным проектам, как строительство АЭС "Аккую" и эксплуатация газопровода "Турецкий поток",
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