Глава Минобороны Нидерландов заявила о продолжении поставок натовского оружия Украине

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна и другие члены НАТО будут продолжать осуществлять поставки оружия на Украину.

"Нидерланды и другие страны будут продолжать поставлять оружие на Украину", - сказала Оллонгрен в среду по прибытии на заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе.