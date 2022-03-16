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Финансы 16.03.2022 15:07

Казахстанская дочка Сбербанка предупредила об ограничении работы карт Visa и MasterCard

Работа карт Сбербанка Казахстан будет частично ограничена: карт MasterCard - с 18 марта, карт Visa - c 20 марта 2022 года, сообщил банк.

"Уважаемые клиенты, ввиду последних мировых событий изменилась работа карт Сбербанк Казахстан. Согласно уведомлению от международных платежных систем Visa и MasterCard работа наших карт будет частично ограничена: карт MasterCard - с 18 марта, карт Visa - c 20 марта 2022 года. Мы не прерываем отношения с нашими партнерами и надеемся на скорейшее восстановление сервисов", - говорится в сообщении банка клиентам.

Отмечается, что все карты Сбербанка (Visa и MasterCard) не перестают работать, но ограничены в функционале.

"Карты Сбербанка продолжают работать на территории Казахстана в полном объеме в сети Сбербанка - оплата в POS-терминалах Сбербанка, получение наличных в банкоматах Сбербанка, а также платежи за услуги в мобильном приложении (...) А также клиенты могут подать заявки на открытие карт платежных систем МИР и China Union Pay", - говорится в сообщении.

Сбербанк Казахстан имеет одну из самых широких сетей в стране, более 110 отделений обслуживания во всех регионах республики и третью по размерам банкоматную сеть.

Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу на российском рынке. Отмечалось, что в ряде зарубежных стран принимаются карты платежной системы "Мир" (Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Кипр).

По данным Нацбанка Казахстана, на 1 февраля 2022 года дочерний банк Сбербанка РФ занимал 2-е место по размеру активов среди 22 казахстанских банков, он является участником Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

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