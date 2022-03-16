Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8646 RUR   0.0155 GBR   2.2188 TRY   0.1157

Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 96.44 -6.57 Brent 99.91 -6.99

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.03.2022 15:00

Главы МИД РФ и Турции обсуждают ситуацию на Украине

Ситуация на Украине станет главной темой российско-турецких переговоров в Москве, позиции сторон не совпадают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если говорить о внешнеполитической тематике, то ключевая тема для нас сегодня - это ситуация на Украине, необходимость ее скорейшего урегулирования", - сказал он в среду, открывая переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По словам Лаврова, "не секрет, что наши позиции не совпадают". "Но мы очень ценим и относимся с большим уважением к позиции, которую Турция занимает, стараясь объективно решить задачи, вытекающие из нынешнего кризиса", - подчеркнул Лавров.

Со своей стороны, Чавушоглу отметил, что необходимо "сделать все возможное, чтобы найти решение (украинской) проблемы мирным путём".

"И мы сегодня обменяемся здесь мнениями именно по этой критической теме. С начала кризиса Турция чётко спозиционировала себя очень уравновешенно и со всей объективностью подходила, чтобы вопрос решался именно всех нормативно-правовых решений", - сказал турецкий министр.

Он подчеркнул: "Как государство, которое имеет контакты с обеими сторонами кризиса, здесь мы делаем все возможное, что внести свой вклад в скорейшее разрешение данной проблемы".

"Ещё раз мы напоминаем, что наше заявление по поводу конвенции Монтрё остаётся в силе, мы будем соблюдать все те моменты, которые там указаны. И хотим отметить, что нам было очень приятно узнать о вашем решении непрохождения двух суден по проливу", - отметил Чавушоглу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az