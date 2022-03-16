Главы МИД РФ и Турции обсуждают ситуацию на Украине

Ситуация на Украине станет главной темой российско-турецких переговоров в Москве, позиции сторон не совпадают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если говорить о внешнеполитической тематике, то ключевая тема для нас сегодня - это ситуация на Украине, необходимость ее скорейшего урегулирования", - сказал он в среду, открывая переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По словам Лаврова, "не секрет, что наши позиции не совпадают". "Но мы очень ценим и относимся с большим уважением к позиции, которую Турция занимает, стараясь объективно решить задачи, вытекающие из нынешнего кризиса", - подчеркнул Лавров.

Со своей стороны, Чавушоглу отметил, что необходимо "сделать все возможное, чтобы найти решение (украинской) проблемы мирным путём".

"И мы сегодня обменяемся здесь мнениями именно по этой критической теме. С начала кризиса Турция чётко спозиционировала себя очень уравновешенно и со всей объективностью подходила, чтобы вопрос решался именно всех нормативно-правовых решений", - сказал турецкий министр.

Он подчеркнул: "Как государство, которое имеет контакты с обеими сторонами кризиса, здесь мы делаем все возможное, что внести свой вклад в скорейшее разрешение данной проблемы".

"Ещё раз мы напоминаем, что наше заявление по поводу конвенции Монтрё остаётся в силе, мы будем соблюдать все те моменты, которые там указаны. И хотим отметить, что нам было очень приятно узнать о вашем решении непрохождения двух суден по проливу", - отметил Чавушоглу.