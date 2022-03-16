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Инфраструктура и тендеры 16.03.2022 14:58

BNA потратит около 1 млн манатов на ремонт тротуарной плитки и ограждений

Бакинское транспортное агентство (BNA) привлекло ООО «SEAR SUPPLY» к осуществлению текущего ремонта тротуарной плитки и защитных ограждений вдоль тротуаров.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с обществом заключен контракт, сумма которого составляет 988 тыс. 775,49 манатов.

Э.Шафиев

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Тэги: БТА, ТЕНДЕР, РЕМОНТ


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