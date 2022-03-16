Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8646 RUR   0.0155 GBR   2.2188 TRY   0.1157

Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 96.44 -6.57 Brent 99.91 -6.99

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 16.03.2022 15:24

Азербайджан увеличил в январе-феврале производство электроэнергии на 8%

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам января-февраля 2022 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% - до 4 млрд 607,2 млн кВт/час, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным комитета, объем производства товарной электроэнергии составил 4 млрд 463,9 млн кВт/час (рост на 7,8%).

При этом, на ТЭС произведено 4 млрд 301 млн кВт/час (рост на 7,9%), гидроэлектростанциях - 146 млн кВт/час (рост на 8,4%).

На ветряных электростанциях выработано 9,4 млн кВт/час (спад на 35,2%), на солнечных – 7,5 млн кВт/час (рост на 41,5%).

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом увеличилось на 0,5% - до 25 млрд 958,1 млн кВт/час.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


Похожие новости


Азербайджан увеличил в январе производство электроэнергии на 8% Азербайджан незначительно увеличил в 2021г производство электроэнергии Азербайджан увеличил в январе-октябре производство э/э на 7% Азербайджан увеличил в январе-сентябре производство электроэнергии на 7% Азербайджан увеличил в январе-августе производство электроэнергии на 7% Азербайджан в январе-июле увеличил производство электроэнергии на 3%, экспорт - на 13%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az