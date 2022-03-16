Азербайджан увеличил в январе-феврале производство электроэнергии на 8%

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам января-февраля 2022 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% - до 4 млрд 607,2 млн кВт/час, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным комитета, объем производства товарной электроэнергии составил 4 млрд 463,9 млн кВт/час (рост на 7,8%).

При этом, на ТЭС произведено 4 млрд 301 млн кВт/час (рост на 7,9%), гидроэлектростанциях - 146 млн кВт/час (рост на 8,4%).

На ветряных электростанциях выработано 9,4 млн кВт/час (спад на 35,2%), на солнечных – 7,5 млн кВт/час (рост на 41,5%).

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом увеличилось на 0,5% - до 25 млрд 958,1 млн кВт/час.

Н.Аббасова