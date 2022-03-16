Азербайджан увеличил в январе-феврале производство электроэнергии на 8%

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам января-февраля 2022 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% - до 4 млрд 607,2 млн кВт/час, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
По данным комитета, объем производства товарной электроэнергии составил 4 млрд 463,9 млн кВт/час (рост на 7,8%).
При этом, на ТЭС произведено 4 млрд 301 млн кВт/час (рост на 7,9%), гидроэлектростанциях - 146 млн кВт/час (рост на 8,4%).
На ветряных электростанциях выработано 9,4 млн кВт/час (спад на 35,2%), на солнечных – 7,5 млн кВт/час (рост на 41,5%).
Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом увеличилось на 0,5% - до 25 млрд 958,1 млн кВт/час.
Н.Аббасова
Объявлены тендеры на строительство жилых домов в городе Шуша
Азербайджан и ЕС проведут диалог по безопасности
ГААД в 2022г завершит 9 проектов в Карабахе и Зангезуре, в 2023-2026гг – еще 7
Организатор туристической выставки MITT компания Hyve Group объявила об уходе из России
Eli Lilly приостановит поставки в РФ не являющихся жизненно необходимыми лекарств
Мурашко: Стелс-омикрон имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Дочь президента Таджикистана вручила верительные грамоты британской королеве
Швейцария расширила санкционные списки в связи с действиями РФ в Украине
Модель нейтралитета Украины может быть только украинской - Подоляк
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Состоялось заседание Общественного объединения «Ассоциация Транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана»
«Nar» отмечает свое 15-летие вместе со своими абонентами!
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров