Состоялось заседание Общественного объединения «Ассоциация Транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана»

Состоялось первое расширенное заседание Общественного объединения«АссоциацияТранспортно-экспедиторских компаний Азербайджана». Об этом сообщил председатель Общественного объединения Кямран Габибов.
КямранГабибовотметил, что "основной целью Ассоциации является развитие сектора логистики, что отражено в стратегической дорожной карте национальных экономических перспектив Азербайджанской Республики Указом № 1138Президента Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года.
Исходя из этого, Ассоциация поставила перед собой несколько задач.
Наиболее важными из них являются: тесное взаимодействие с государственными органами, сотрудничество, предоставление им самой свежей и актуальной информации о рынке логистики;практическихе предложенийя по отбеливанию теневого рынка, содействие здоровому развитию отрасли; организация практических занятий и тренингов с привлечением иностранных специалистов совместно с различными образовательными и учебными заведениями нашей страны с целью повышения квалификации и местных кадров, вырастить новые кадры; установление связей с соответствующими учреждениями и ассоциациями соседних стран, особенно расположенных на древнем Шелковом пути, способствовать привлечению транзитных перевозок через Азербайджан».
Заседание состоялось в Азербайджанском Техническом Университете. Поприветствовав участников заседания, ректор Азербайджанского Технического Университета Вилаят Велиев отметил важность общественного объединения «Ассоциация транспортных экспедиторов Азербайджана».«Тесное сотрудничество нашего университета с такими общественными объединениями станет большим стимулом в формировании новых высококвалифицированных кадров. Тот факт, что студенты будут опираться на научные знания, предоставляемые университетом, и практические знания, которыми будут делиться члены ассоциации, гарантирует, что они станут высококвалифицированными кадрами».
Назаседанииобщественного объединения «ассоциациятранспортно-экспедиторских компаний Азербайджана»приняли участиепервый заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Натиг Гасанов, советник министра экономики Эмиль Меджидов, советник министра цифрового развития и транспортаазербайджанской республикиАида Байрамова, заведующий отделом транспортной политики Эльнур Гулиев, ректор Азербайджанского ТехническогоУниверситета ВилаятВелиеви директор Института логистики и транспорта Фуад Дашдамиров.
Заместитель председателя Общественного Объединения«ассоциация транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана» Рашад Абасов отметил:«Целью нашей встречи является обсуждение процессов, происходящих в современном мире, негативные и позитивные эффекты, которые они могут оказать на транспортный сектор нашей страны, а также обсудить вызовы и перспективы, стоящие перед нами. Результаты обсужденных вопросов и предложений будут доведены до соответствующих государственных органов и руководства страны».
Отметим, что общественное объединение «Ассоциация транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана» было создано ведущими в стране транспортно-экспедиторскими, автотранспортными, таможенными брокерами, известными местными и международными компаниями и зарегистрировано в 2021 году.
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