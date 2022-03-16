Модель нейтралитета Украины может быть только украинской - Подоляк

Модель нейтралитета Украины может быть только украинской, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Так он прокомментировал слова главы российской делегации Владимира Мединского о том, что Украина якобы предложила "австрийский" или "шведский" варианты своего нейтралитета.

"Безусловно, мы понимаем попытку наших партнёров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской моделях нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому, модель может быть только "украинской" и только про юридически выверенных "гарантиях безопасности". И никаких других моделей или вариантов", - сказал Подоляк в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, это означает, что Украине необходимы абсолютные гарантии безопасности.

"Действенные, а не протокольные или будапештские. А это означает, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину как сегодня. Но принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объёма оружия", - сказал он.

"И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жёсткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто", - добавил Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировано нападать на соседей.

"В отличие от этих самых соседей. Именно поэтому сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности...", - резюмировал он.