Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8646 RUR   0.0155 GBR   2.2188 TRY   0.1157

Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 96.44 -6.57 Brent 99.91 -6.99

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.03.2022 15:31

Модель нейтралитета Украины может быть только украинской - Подоляк

Модель нейтралитета Украины может быть только украинской, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Так он прокомментировал слова главы российской делегации Владимира Мединского о том, что Украина якобы предложила "австрийский" или "шведский" варианты своего нейтралитета.

"Безусловно, мы понимаем попытку наших партнёров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской моделях нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому, модель может быть только "украинской" и только про юридически выверенных "гарантиях безопасности". И никаких других моделей или вариантов", - сказал Подоляк в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, это означает, что Украине необходимы абсолютные гарантии безопасности.

"Действенные, а не протокольные или будапештские. А это означает, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину как сегодня. Но принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объёма оружия", - сказал он.

"И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жёсткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто", - добавил Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировано нападать на соседей.

"В отличие от этих самых соседей. Именно поэтому сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности...", - резюмировал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, НЕЙТРАЛИТЕТ, МОДЕЛЬ


Похожие новости


Молдова не будет принимать военного участия в конфликте в Украине - президент Министр обороны Украины подтверждает внеблоковый статус своей страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az