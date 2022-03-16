Швейцария расширила санкционные списки в связи с действиями РФ в Украине

Власти Швейцарии объявили о введении вслед за ЕС санкций в отношении ряда физлиц и структур в связи с действиями РФ в Украине.
"Теперь санкции действуют в отношении еще 197 физических лиц: речь идет о финансовых санкциях и ограничениях на въезд. Кроме того, вводятся санкции против еще девяти структур", - говорится в заявлении швейцарского правительства.
В нем отмечается, что этот "санкционный список Швейцарии теперь полностью соответствует списку ЕС".
В санкционные списки Швейцарии попали, в частности, бизнесмены Роман Абрамович, Андрей Мельниченко, Александр Винокуров, Вадим Мошкович, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр, Дмитрий Мазепин и его сын Никита.
Кроме того, под санкции попали президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, предприниматели и топ-менеджеры Андрей Гурьев, Дмитрий Конов, Михаил Полубояринов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Также ограничительные меры Швейцарии вводятся против компаний "Роснефть-Аэро", АО Рособоронэкспорт, АО НПО Высокоточные комплексы, ПАО Курганмашзавод, АО Вертолеты России, ПАО ОАК, АО Объединенная судостроительная корпорация, АО "Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод", АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".
Объявлены тендеры на строительство жилых домов в городе Шуша
Азербайджан и ЕС проведут диалог по безопасности
ГААД в 2022г завершит 9 проектов в Карабахе и Зангезуре, в 2023-2026гг – еще 7
PIA начала прямые полеты из Пакистана в Азербайджан, в перспективе AZAL планирует начать полеты из Баку в Лахор
Азербайджан примет участие на инвестфоруме в Узбекистане
Азербайджан в феврале сделку ОПЕК+ выполнил на 117,95% - Минэнерго
Организатор туристической выставки MITT компания Hyve Group объявила об уходе из России
Eli Lilly приостановит поставки в РФ не являющихся жизненно необходимыми лекарств
Мурашко: Стелс-омикрон имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Состоялось заседание Общественного объединения «Ассоциация Транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана»
«Nar» отмечает свое 15-летие вместе со своими абонентами!
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров