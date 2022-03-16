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Дальнее зарубежье 16.03.2022 15:38

Швейцария расширила санкционные списки в связи с действиями РФ в Украине

Власти Швейцарии объявили о введении вслед за ЕС санкций в отношении ряда физлиц и структур в связи с действиями РФ в Украине.

"Теперь санкции действуют в отношении еще 197 физических лиц: речь идет о финансовых санкциях и ограничениях на въезд. Кроме того, вводятся санкции против еще девяти структур", - говорится в заявлении швейцарского правительства.

В нем отмечается, что этот "санкционный список Швейцарии теперь полностью соответствует списку ЕС".

В санкционные списки Швейцарии попали, в частности, бизнесмены Роман Абрамович, Андрей Мельниченко, Александр Винокуров, Вадим Мошкович, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр, Дмитрий Мазепин и его сын Никита.

Кроме того, под санкции попали президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, предприниматели и топ-менеджеры Андрей Гурьев, Дмитрий Конов, Михаил Полубояринов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Также ограничительные меры Швейцарии вводятся против компаний "Роснефть-Аэро", АО Рособоронэкспорт, АО НПО Высокоточные комплексы, ПАО Курганмашзавод, АО Вертолеты России, ПАО ОАК, АО Объединенная судостроительная корпорация, АО "Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод", АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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