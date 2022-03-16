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Карабах 16.03.2022 15:40

Объявлены тендеры на строительство жилых домов в городе Шуша

Управление «Государственный заповедник Шуша» отбирает подрядчиков на строительство жилых домов в городе Шуша.

С этой целью объявлено два тендера.

Первый тендер предполагает строительство в южной жилой зоне города Шуша трех двухблочных жилых домов вместе с подземной парковкой.

Второй тендер предполагает строительство в южной жилой зоне города Шуша четырех одноблочных жилых домов вместе с подземной парковкой.

В Управлении агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что в Шуше планируется первый жилой комплекс в городе будет включать 24 дома и состоять из 6 блоков. Для строительства первого ЖК отведена территория в 8 га.

Стоимость участия по каждому из тендеров – 1,5 тыс. манатов.

Стоимость предмета каждого тендера оценивается минимум в $3 млн.

Контактное лицо: Бабек Керимли, тел: +994702030520.

Тендерные предложения принимаются до 15.00 10 мая 2022 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 11 мая в 15.00.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ШУША, ДОМА, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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