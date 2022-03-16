Объявлены тендеры на строительство жилых домов в городе Шуша

Управление «Государственный заповедник Шуша» отбирает подрядчиков на строительство жилых домов в городе Шуша.
С этой целью объявлено два тендера.
Первый тендер предполагает строительство в южной жилой зоне города Шуша трех двухблочных жилых домов вместе с подземной парковкой.
Второй тендер предполагает строительство в южной жилой зоне города Шуша четырех одноблочных жилых домов вместе с подземной парковкой.
В Управлении агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что в Шуше планируется первый жилой комплекс в городе будет включать 24 дома и состоять из 6 блоков. Для строительства первого ЖК отведена территория в 8 га.
Стоимость участия по каждому из тендеров – 1,5 тыс. манатов.
Стоимость предмета каждого тендера оценивается минимум в $3 млн.
Контактное лицо: Бабек Керимли, тел: +994702030520.
Тендерные предложения принимаются до 15.00 10 мая 2022 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 11 мая в 15.00.
Б.Рустамбеков
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