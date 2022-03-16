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ТЭК 16.03.2022 16:04

Азербайджан в феврале сделку ОПЕК+ выполнил на 117,95% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в феврале 2022 года составила 566,3 тыс. б/с против показателя января на уровне 580,9 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В феврале 2022 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 684,1 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 566,3 тыс. баррелей, конденсат -117,8 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

В феврале квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 668 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в феврале сделку ОПЕК+ выполнил на 117,95%.

Н.Аббасова

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Тэги: ОПЕК+, СДЕЛКА, ВЫПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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