Азербайджан в феврале сделку ОПЕК+ выполнил на 117,95% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в феврале 2022 года составила 566,3 тыс. б/с против показателя января на уровне 580,9 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.
"В феврале 2022 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 684,1 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 566,3 тыс. баррелей, конденсат -117,8 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.
В феврале квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 668 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в феврале сделку ОПЕК+ выполнил на 117,95%.
Н.Аббасова
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