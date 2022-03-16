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Бизнес и законодательство 16.03.2022 16:27

Азербайджан примет участие на инвестфоруме в Узбекистане

Делегация Азербайджана примет участие на Первом Ташкентском международном инвестиционном форуме (ТМИФ), который пройдет 24-26 марта в столице Узбекистана.

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана, участниками и гостями форума станут представители деловых и политических кругов из разных стран мира. На данный момент подали заявки более 1,5 тысячи человек из 56 стран мира, в том числе представители зарубежных СМИ.

Форум станет важным событием в международной повестке. Деловая программа насыщена панельными сессиями, тематическими дискуссиями и круглыми столами, на которых будет раскрыт инвестиционный, торговый, промышленный и транспортно-транзитный потенциал Узбекистана и стран региона, озвучены дальнейшие шаги по реализации социально-экономических реформ, обозначены приоритеты правительства в отношении стратегического развития страны, стимулирования частного сектора, укрепления международных связей и в других направлениях.

На площадке форума также будут проведены презентации, раскрывающие инвестиционные и торговые возможности различных отраслей и регионов Узбекистана, перспективы развития финансового рынка, меры по модернизации и цифровизации отечественной промышленности, либерализации торговли и интеграции страны в региональные и международные рынки.

Форум также станет идеальной площадкой для проведения двусторонних встреч и переговоров в форматах G2G, G2B и B2B с целью обсуждения перспектив и практических аспектов дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в рамках общих проектов и инициатив.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ФОРУМ


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