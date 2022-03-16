Организатор туристической выставки MITT компания Hyve Group объявила об уходе из России

Организатор Московской международной выставки путешествий и туризма MITT компания Hyve Group объявила об уходе из России в связи с ситуацией вокруг Украины.
"Совет директоров следит за конфликтом между Россией и Украиной, одновременно уделяя внимание безопасности и благополучию наших сотрудников. В связи с дальнейшим обострением ситуации совет принял решение официально покинуть российский рынок", - говорится в заявлении совета директоров компании, распространенном в среду.
Компания работает в России с 1991 года, организует 19 отраслевых выставок по тематикам строительство, транспортировка и логистика, производство промышленного оборудования, туризм, сельское хозяйство и производство продуктов питания и др. Среди них - MosBuild, WorldFood Moscow, TransRussia: международная выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий и другие.
Выставка путешествий и туризма MITT проводится с 1994 года, она является крупнейшей в туристической отрасли России. Выставка традиционно проходит в марте, накануне старта летнего сезона. В этом году 28-я выставка MITT открылась 15 марта и продлится до 17 марта.
Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на директора выставки, в 2023 году MITT состоится, ее организатором станет российское юрлицо.
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