PIA начала прямые полеты из Пакистана в Азербайджан, в перспективе AZAL планирует начать полеты из Баку в Лахор

Авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) в среду выполнила первый пассажирский рейс из Карачи в Баку (в Международный аэропорт Гейдар Алиев).

«Международный аэропорт Гейдар Алиев сегодня принял первый пассажирский рейс авиакомпании PIA. Согласно авиационной традиции в знак приветствия самолет встретили водяной аркой», - говорится в сообщении аэропорта.

Следующий рейс в Баку авиакомпания выполнит 18 марта из города Лахор.

«Начиная с этой недели, пакистанский авиаперевозчик будет выполнять рейсы в Баку два раза в неделю из Карачи и Лахора», - говорится в информации.

Вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев на церемонии по случаю выполнения первого рейса в Международном аэропорту Гейдар Алиев заявил, что новый маршрут укрепит дружественные связи между Азербайджаном и Пакистаном. «В будущем он послужит прочной основой для развития деловых и туристических связей двух стран, а также обеспечит удобные стыковки с другими странами через бакинский аэропорт. В перспективе авиакомпания AZAL также планирует начать полеты из Баку в Лахор», - сказал Гаджиев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи отметил, что начало авиасообщения стало «историческим событием», которое послужит большему укреплению дружеских отношений и добрососедских связей между странами.

«Это также неопровержимое свидетельство заинтересованности нашей страны в долгосрочных отношениях с Азербайджаном. Авиасообщение между двумя братскими странами придаст новый импульс развитию туристического потенциала обоих государств и расширит связи между предпринимателями Азербайджана и Пакистана», - отметил дипломат.

Директор Госагентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Ариф Мамедов выразил надежду, что в дальнейшем частота выполнения рейсов между городами двух стран будет увеличена.

«Азербайджан – прекрасная страна с большим туристическим потенциалом. Авиасообщение ещё теснее свяжет наши страны и одновременно откроет новые возможности для предпринимателей во всех сферах, в том числе в торговле и туризме», - отметил, в свою очередь, главный исполнительный директор авиакомпании PIA Аршад Малик.

Н.Аббасова