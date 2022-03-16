PIA начала прямые полеты из Пакистана в Азербайджан, в перспективе AZAL планирует начать полеты из Баку в Лахор

Авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) в среду выполнила первый пассажирский рейс из Карачи в Баку (в Международный аэропорт Гейдар Алиев).
«Международный аэропорт Гейдар Алиев сегодня принял первый пассажирский рейс авиакомпании PIA. Согласно авиационной традиции в знак приветствия самолет встретили водяной аркой», - говорится в сообщении аэропорта.
Следующий рейс в Баку авиакомпания выполнит 18 марта из города Лахор.
«Начиная с этой недели, пакистанский авиаперевозчик будет выполнять рейсы в Баку два раза в неделю из Карачи и Лахора», - говорится в информации.
Вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев на церемонии по случаю выполнения первого рейса в Международном аэропорту Гейдар Алиев заявил, что новый маршрут укрепит дружественные связи между Азербайджаном и Пакистаном. «В будущем он послужит прочной основой для развития деловых и туристических связей двух стран, а также обеспечит удобные стыковки с другими странами через бакинский аэропорт. В перспективе авиакомпания AZAL также планирует начать полеты из Баку в Лахор», - сказал Гаджиев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи отметил, что начало авиасообщения стало «историческим событием», которое послужит большему укреплению дружеских отношений и добрососедских связей между странами.
«Это также неопровержимое свидетельство заинтересованности нашей страны в долгосрочных отношениях с Азербайджаном. Авиасообщение между двумя братскими странами придаст новый импульс развитию туристического потенциала обоих государств и расширит связи между предпринимателями Азербайджана и Пакистана», - отметил дипломат.
Директор Госагентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Ариф Мамедов выразил надежду, что в дальнейшем частота выполнения рейсов между городами двух стран будет увеличена.
«Азербайджан – прекрасная страна с большим туристическим потенциалом. Авиасообщение ещё теснее свяжет наши страны и одновременно откроет новые возможности для предпринимателей во всех сферах, в том числе в торговле и туризме», - отметил, в свою очередь, главный исполнительный директор авиакомпании PIA Аршад Малик.
Н.Аббасова
Объявлены тендеры на строительство жилых домов в городе Шуша
Азербайджан и ЕС проведут диалог по безопасности
ГААД в 2022г завершит 9 проектов в Карабахе и Зангезуре, в 2023-2026гг – еще 7
Организатор туристической выставки MITT компания Hyve Group объявила об уходе из России
Eli Lilly приостановит поставки в РФ не являющихся жизненно необходимыми лекарств
Мурашко: Стелс-омикрон имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Дочь президента Таджикистана вручила верительные грамоты британской королеве
Швейцария расширила санкционные списки в связи с действиями РФ в Украине
Модель нейтралитета Украины может быть только украинской - Подоляк
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Состоялось заседание Общественного объединения «Ассоциация Транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана»
«Nar» отмечает свое 15-летие вместе со своими абонентами!
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров