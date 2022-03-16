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Дальнее зарубежье 16.03.2022 23:28

НАТО по-прежнему не планирует направлять силы в Украину - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду подтвердил, что альянс не собирается отправлять силы в Украину и не будет пытаться создавать там бесполетную зону, но при этом продолжит оказывать поддержку украинской обороне.

«Мы поддерживаем усилия по достижению мира, мы призываем Россию вывести свои войска, но у нас нет планов по развертыванию сил НАТО на территории Украины», - заявил он.

Генсек НАТО добавил, что союзники по НАТО занимают единую позицию по этому вопросу. «Союзники едины как в предоставлении помощи Украине, так и во мнении, что НАТО не следует развертывать свои силы ни на земле, ни в небе Украины», - сказал он.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, СИЛЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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