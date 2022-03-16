НАТО по-прежнему не планирует направлять силы в Украину - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду подтвердил, что альянс не собирается отправлять силы в Украину и не будет пытаться создавать там бесполетную зону, но при этом продолжит оказывать поддержку украинской обороне.

«Мы поддерживаем усилия по достижению мира, мы призываем Россию вывести свои войска, но у нас нет планов по развертыванию сил НАТО на территории Украины», - заявил он.

Генсек НАТО добавил, что союзники по НАТО занимают единую позицию по этому вопросу. «Союзники едины как в предоставлении помощи Украине, так и во мнении, что НАТО не следует развертывать свои силы ни на земле, ни в небе Украины», - сказал он.