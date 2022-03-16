НАТО по-прежнему не планирует направлять силы в Украину - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду подтвердил, что альянс не собирается отправлять силы в Украину и не будет пытаться создавать там бесполетную зону, но при этом продолжит оказывать поддержку украинской обороне.
«Мы поддерживаем усилия по достижению мира, мы призываем Россию вывести свои войска, но у нас нет планов по развертыванию сил НАТО на территории Украины», - заявил он.
Генсек НАТО добавил, что союзники по НАТО занимают единую позицию по этому вопросу. «Союзники едины как в предоставлении помощи Украине, так и во мнении, что НАТО не следует развертывать свои силы ни на земле, ни в небе Украины», - сказал он.
Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе и вокруг Украины
Президент Азербайджана утвердил ряд документов
Объявлены тендеры на строительство жилых домов в городе Шуша
VW рассматривает возможность выпуска электропикапов в США
Сельхозэкспорт с Украины будет зависеть от военной ситуации - министр
ВБ оценил риски для экономики Азербайджана из-за кризиса вокруг Украины
Международная федерация дзюдо сообщила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях
Египет столкнется с падением турпотока, повышением цен на продукты из-за ситуации на Украине - Fitch
Starbucks намерена отказаться от одноразовых стаканчиков к 2025г
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Состоялось заседание Общественного объединения «Ассоциация Транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана»
«Nar» отмечает свое 15-летие вместе со своими абонентами!
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров